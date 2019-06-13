В Перми определили подрядчика реконструкции Комсомольского проспекта

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-13T14:37:14+03:00

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В среду, 12 июня, в Перми выбрали подрядчика, который реконструирует главную артерию Перми. Победителем аукциона стал единственный участник - ООО «Асфальтобетонный завод №1».

Капитальный ремонт улицы обойдется властям в 452,6 миллионов рублей. Реконструкцию Комсомольского проспекта от Монастырской до Чкалова подрядчик должен закончить до 1 ноября 2020 года.

ООО «Асфальтобетонный завод №1» осуществлял реконструкцию шоссе Космонавтов.

Напомним, ранее мы писали о концепции преобразования Комсомольского проспекта в Перми. Планируется вернуть Компрос жителям, то есть сделать бульварную часть проспекта открытой для транзитного прохода пешеходов, а ширину всех тротуаров привести к единой норме – три метра. Центр Октябрьской площади также станет частью бульвара. С него уберут парковки, отделив пешеходную часть от проезжей вазонами с цветами. Остановки автобусов 7-го и 41-го маршрутов, которые сейчас расположены перед главным корпусом политеха, согласно концепции, будут перенесены на улицу Екатерининская.

ИСТОЧНИК KP.RU