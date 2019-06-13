2019-06-13T14:37:14+03:00
Общество

В Перми определили подрядчика реконструкции Комсомольского проспекта

Цена контракта составила 451, 6 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 12 июня, в Перми выбрали подрядчика, который реконструирует главную артерию Перми. Победителем аукциона стал единственный участник - ООО «Асфальтобетонный завод №1».

Капитальный ремонт улицы обойдется властям в 452,6 миллионов рублей. Реконструкцию Комсомольского проспекта от Монастырской до Чкалова подрядчик должен закончить до 1 ноября 2020 года.

ООО «Асфальтобетонный завод №1» осуществлял реконструкцию шоссе Космонавтов.

Напомним, ранее мы писали о концепции преобразования Комсомольского проспекта в Перми. Планируется вернуть Компрос жителям, то есть сделать бульварную часть проспекта открытой для транзитного прохода пешеходов, а ширину всех тротуаров привести к единой норме – три метра. Центр Октябрьской площади также станет частью бульвара. С него уберут парковки, отделив пешеходную часть от проезжей вазонами с цветами. Остановки автобусов 7-го и 41-го маршрутов, которые сейчас расположены перед главным корпусом политеха, согласно концепции, будут перенесены на улицу Екатерининская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24