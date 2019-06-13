В Перми подростки отправились в больницу после катания на квадроцикле

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-13T14:23:14+03:00

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Во вторник, 11 июня, трое подростков решили покататься на квадроцикле. Гонки едва не закончились трагедией - ребята врезались в дерево, но, к счастью, остались живы.

- В 15 часов 20 минут в районе ул. Верхенекурьинская г. Перми трое несовершеннолетних отправились кататься на квадроцикле, по предварительной причине 16-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Все дети с различными травмами доставлены в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае погиб водитель квадроцикла. Смертельное ДТП произошло накануне, 12 апреля, в Добрянском районе. Около шести утра в селе Усть-Горевая 36-летний мужчина, управляя квадроциклом, не справился с управлением.Мужчина допустил съезд с дороги и опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте

ИСТОЧНИК KP.RU