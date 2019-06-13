«Прикрываясь одним пиджаком». Зоя Бербер опубликовала видео с фотосессии

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-13T13:48:10+03:00

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- К сожалению, пока без фото. Только редкие сториз, - написала пермская актриса под последним постом.

Зоя Бербер пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» активно ведет Instagram. С подписчиками она делится подробностями личной жизни и рабочими моментами.

В этот раз Зоя опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с фотосессии в Париже. На видео пермячка прикрывается одним пиджаком.

zberberr Зоя Бербер опубликовала видео с фотосессии Видео: @zberberr

Подписчики восхитились красотой пермской актрисы.

Напомним, ранее мы писали о том, что актриса Зоя Бербер показала, как выглядит без макияжа. Актриса из Перми Зоя Бербер, звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Девять жизней», часто делится с подписчиками фотографиями в своем аккаунте в Instagram. Накануне актриса поделилась в Stories селфи с актрисой Лукерьей Ильяшенко.Судя по всему, актрисы вместе отправились в Париж, чтобы принять участие в показе или фотосессии.

ИСТОЧНИК KP.RU