«С любовью!». Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-13T13:42:20+03:00

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В День города весь город пел «Зурбаган», «Замок из дождя» и другие песни известного музыканта. Владимир Пресняков стал хэдлайнером праздника и отличным подарком на день рождения Перми.

После выступления артист опубликовал видео с концерта в своем Instagram-аккаунте. А в сториз написал: «Пермь! С Любовью»

presnyakovvladimir Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми Видео: @presnyakovvladimir

На улице была не по-летнему холодная погода, но на концерте было жарко. Это отметил и сам Владимир Пресняков.

- Как же мы согрелись! Пермь! - написал артист.

Посты набрали около 55 тысяч лайков и 100 комментариев. Пермяки благодарили музыканта за прекрасный концерт, а жители других городов завидовали Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел концерт Владимира Преснякова в Перми. Он исполнил для горожан свои хиты: «Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты и города».

ИСТОЧНИК KP.RU