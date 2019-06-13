«С любовью!». Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми
В День города весь город пел «Зурбаган», «Замок из дождя» и другие песни известного музыканта. Владимир Пресняков стал хэдлайнером праздника и отличным подарком на день рождения Перми.
После выступления артист опубликовал видео с концерта в своем Instagram-аккаунте. А в сториз написал: «Пермь! С Любовью»
На улице была не по-летнему холодная погода, но на концерте было жарко. Это отметил и сам Владимир Пресняков.
- Как же мы согрелись! Пермь! - написал артист.
Посты набрали около 55 тысяч лайков и 100 комментариев. Пермяки благодарили музыканта за прекрасный концерт, а жители других городов завидовали Перми.
Напомним, ранее мы писали о том, как прошел концерт Владимира Преснякова в Перми. Он исполнил для горожан свои хиты: «Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты и города».
ИСТОЧНИК KP.RU