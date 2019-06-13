Полюбоваться шоу нового фонтана пермяки смогут 4 раза в неделю

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-13T13:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый фонтан на эспланаде возобновит работу в пятницу, 14 июня, и будет радовать пермяков 4 раза в неделю. Представления будут проходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 22:45. Фонтан на театральной площади работает в эти же дни, но на час раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый запуск нового светумузыкального фонтана на пермской эспланаде прошел 12 июня. Открытие фонтана приурочили ко Дню города. Оно состоялось в 23:30 и 00:00. За полчаса до запуска яблоку негде было упасть - все плотным кольцом окружили фонтан.Когда светомузыкальное шоу началось, возникли проблемы со звуком - музыку почти не было слышно. Но зрители все равно были в восторге от самого фонтана - струи воды переливались розовым, зеленым, голубым, фиолетовым цветами. Они, казалось, взмывали до неба.

ИСТОЧНИК KP.RU