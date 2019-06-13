2019-06-13T13:40:03+03:00
Происшествия

«Лежал на пороге горящего дома». В Прикамье на пожаре спасли мужчину

Он получил ожоги 30 % тела
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краюФото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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В среду, 12 июня, в деревне Китрюм загорелся дом. На место незамедлительно выехали пожарные. Приехав на место, огнеборцы увидели, что дом полностью объят огнем, однако пострадавших в пожаре не было.

Хозяина дома спасли. 60-летнего мужчину из горящего здания вывел сосед, который и сообщил о пожаре. Мужчина почувствовал запах гари и увидел дым.

- Мужчина побежал на место пожара, в сенях на полу возле открытых в дом входных дверей лежал мужчина. Внутри было открытое горение пламени на потолке. Сосед вытащил пострадавшего на улицу, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени отправили в больницу.

Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования . Оказалось, что это второй пожар в этом доме. Первый был зимой из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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