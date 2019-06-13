2019-06-13T11:52:09+03:00
Общество

«Ему поставили не тот диагноз». За смерть сына пермячка требует с медиков миллион рублей

Экспертиза будет готова в июле
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермячка обратилась с иском к одной из городских больниц. Она требует возместить ей моральный ущерб за смерть сына.

- У молодого человека обнаружили цирроз печени, а через две недели отпустили домой, - сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда. - Но через 9 дней он снова вызвал «скорую», его отвезли в больницу, где пермяк впал в кому, а через несколько дней умер.

Вскрытие показало, что молодой человек умер не из-за цирроза печени, а из-за другой болезни. Его мать решила, что сын скончался из-за неправильно поставленного диагноза, и обратилась в суд с иском. Моральный вред она оценила в миллион рублей.

- В июле состоятся заседания, сейчас ожидаются выводы экспертизы, - добавили в суде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье осудили медика, который не установил точный диагноз пациента, а тот умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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