2019-06-13T11:42:54+03:00
Общество

В Прикамье утилизируют 235 литров пива

Предприниматель нарушил закон, продав алкоголь ночью
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае судебные приставы забрали у местного предпринимателя на утилизацию 219 бутылок пива объемом 219 литров. В магазине, владельцем которого является мужчина, нарушили закон - продали алкоголь ночью

- Житель Юсьва Пермского края, вопреки запрету на продажу алкоголя в ночное время суток, осуществил продажу пива в количестве 1 бутылки в закрытом виде, в невскрытой таре, без применения контрольно-кассового устройства, чем нарушил действующее законодательство, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы обвинили коллегу в присвоении денег. В январе 2017 года судебный пристав приняла от должника 29 тысяч рублей, а на депозитный счет отдела перевела только 24 тысячи. Разницу в пять тысяч рублей она присвоила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей
Благодаря господдержке пермский предприниматель поставляет свою продукцию в Катар и Португалию
«Он не умел плавать». В Пермском крае утонул 9-летний мальчик
В Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Прикамье водитель иномарки сбил 3-летнюю девочку
В Перми определили подрядчика реконструкции Комсомольского проспекта
В Перми подростки отправились в больницу после катания на квадроцикле
В Прикамье велосипедист попал под колеса автобуса
«Прикрываясь одним пиджаком». Зоя Бербер опубликовала видео с фотосессии
«С любовью!». Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми
Полюбоваться шоу нового фонтана пермяки смогут 4 раза в неделю
«Лежал на пороге горящего дома». В Прикамье на пожаре спасли мужчину