В Прикамье утилизируют 235 литров пива

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-13T11:42:54+03:00

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В Пермском крае судебные приставы забрали у местного предпринимателя на утилизацию 219 бутылок пива объемом 219 литров. В магазине, владельцем которого является мужчина, нарушили закон - продали алкоголь ночью

- Житель Юсьва Пермского края, вопреки запрету на продажу алкоголя в ночное время суток, осуществил продажу пива в количестве 1 бутылки в закрытом виде, в невскрытой таре, без применения контрольно-кассового устройства, чем нарушил действующее законодательство, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы обвинили коллегу в присвоении денег. В январе 2017 года судебный пристав приняла от должника 29 тысяч рублей, а на депозитный счет отдела перевела только 24 тысячи. Разницу в пять тысяч рублей она присвоила.

ИСТОЧНИК KP.RU