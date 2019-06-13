Прокуратура отменила покупку автомобиля за 1 миллион для пермских спасателей

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-13T11:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте госзакупок появился аукцион на приобретение автомобиля стоимостью 1,1 миллион рублей. Автомобиль планировалось приобрести для сотрудников пермской городской службы спасения.

Прокуратура Пермского края провела проверку и выявила ряд нарушений.

- При этом ряд требований, предъявляемых конкурсной документацией к техническим характеристикам автомобиля является безальтернативным и применимым только к автомобилям одной определённой марки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - Вышеуказанное противоречит требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может привести к ограничению прав неопределенного круга производителей легковых автомобилей.

В результате проверки закупка была отменена.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Пермского края потребовал отменить закупку 14 зонтов для правительства

ИСТОЧНИК KP.RU