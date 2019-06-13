Прокуратура отменила покупку автомобиля за 1 миллион для пермских спасателей
На сайте госзакупок появился аукцион на приобретение автомобиля стоимостью 1,1 миллион рублей. Автомобиль планировалось приобрести для сотрудников пермской городской службы спасения.
Прокуратура Пермского края провела проверку и выявила ряд нарушений.
- При этом ряд требований, предъявляемых конкурсной документацией к техническим характеристикам автомобиля является безальтернативным и применимым только к автомобилям одной определённой марки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. - Вышеуказанное противоречит требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может привести к ограничению прав неопределенного круга производителей легковых автомобилей.
В результате проверки закупка была отменена.
Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Пермского края потребовал отменить закупку 14 зонтов для правительства
ИСТОЧНИК KP.RU