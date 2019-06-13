2019-06-13T11:08:12+03:00
Происшествия

«Находилась между жизнью и смертью». В Прикамье спасатели эвакуировали тяжелобольную женщину

Больная жила в труднодоступном районе края
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае сотрудники службы спасения эвакуировали тяжелобольную женщину из труднодоступного населенного пункта. В День города жительнице урочища Малая Дивья стало плохо, было подозрение на токсикологическое отравление. Краевые спасатели срочно выехали на место.

Однако добраться до больной было сложно - дороги не было. Чтобы помочь человеку, который находился между жизнью и смертью, спасатели нашли проводника из местных жителей.

- Дальше на лодке спасатели преодолели Чусовая и двинулись дальше, - сообщили в краевой службе спасения. - Преодолев водную преграду, пришлось использовать автомобиль местных жителей. Казалось бы маленькое расстояние порядка 2 км заняло определенное время. Дороги нет. Пришлось пробиваться.

Женщину в тяжелом состоянии переправили на другой берег, в поселок Ветляны, где ее уже ждали медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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