2019-06-13T10:53:48+03:00
Происшествия

Житель Прикамья выкрутил женщине руки и сорвал с шеи золотой кулон

Мужчина отправится за решетку на два года
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае осудили местного жителя за грабеж с применением насилия. В отдел полиции города Оса обратилась женщина и сообщила об ограблении.

Полицейские выяснили, что потерпевшая приехала к родственникам, познакомилась с мужчиной и пошла отдыхать с его друзьями. В процессе вечера один из друзей нового знакомого напал на женщину, выкрутил ей руки, сорвал с шеи золотой кулон и скрылся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по горячим следам задержали грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенное ювелирное украшение продал прохожей, а деньги потратил на личные нужды, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - На стадии предварительного расследования гражданин полностью возместил потерпевшей материальный ущерб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина похитил из квартиры обои и плинтуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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