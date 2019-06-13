В Перми с 1 июля карта «Мир» будет равняться льготному проездному

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-13T10:52:08+03:00

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С 1 июля в пермском транспорте бесконтактная карта «Мир» будет рассматриваться в качестве льготного проездного. Чтобы вместо проездного пользоваться картой, достаточно с 17 июня обратиться ближайшее отделение МФЦ или пункт пополнения проездных.

В администрации Перми отметили, что граждане смогут без проблем пополнять карту через интернет или банкоматы без обращения в пункты пополнения. Гражданам, у которых нет карты МИР, при обращении в пункты пополнения проездных документов будет выдана новая карта льготного проездного документа.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2020 году в Перми будут ездить только новые автобусы с кондиционерами. А билет, как в Европе, будет действовать определенное время на любые виды транспорта. Согласно новой модели, ужесточается требование к качеству городского транспорта. Все автобусы в Перми должны быть низкопольными, с кондиционерами и хорошей системой отопления, не старше 10 лет

ИСТОЧНИК KP.RU