2019-06-13T09:41:19+03:00
Происшествия

«Разбудило яркое пламя». В Перми сгорел дачный дом

Хозяев на участке не было
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Хозяев на участке не было

В Кировском районе Перми произошел пожар в дачном доме. Сообщение о возгорании поступило в 3:30. Дачники проснулись от яркого пламени с соседнего участка и сразу же вызвали пожарных.

На место прибыли пожарные подразделения 6-й пожарно-спасательной части. Возгорание началось с бани. Хозяева уехали в 23 часа. Было установлено, что накануне они топили баню. В результате пожара сгорел дом с пристроем и баня. Площадь пожара составила 25 кв.м. Ущерб от пожара устанавливается. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печи в бане

Накануне, 12 июня, в Кировском районе сгорел еще один дачный дом. Огонь охватил дом и пристрой. Хозяева уехали за несколько часов до возгорания. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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