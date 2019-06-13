«Не рассчитали силы». В Перми во время заплыва «моржей» спасли двух мужчин

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-13T09:28:48+03:00

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В День города в Перми проходил заплыв «моржей». Несмотря на календарное лето, температура воды далеко не летняя - как раз для пермских «моржей». Мероприятие было согласовано, поэтому спасатели находились радом со спортсменами.

Во время заплыва двум участникам стало плохо.

- Не рассчитали силы и попросили помощи. У одного участника свело руки, и он попросился в лодку, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в городской службе спасения. - В этот день был сильный ветер и на Каме поднялись волны. Второй участник не справился со стихией и наглотался воды.

До финиша «моржи» добрались на лодке. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасатели сняли с оторвавшихся от причала теплохода и дебаркадера всех людей. Их несло по реке в сторону Камского моста

ИСТОЧНИК KP.RU