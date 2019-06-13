Актриса Зоя Бербер показала, как выглядит без макияжа

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-13T09:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Актриса из Перми Зоя Бербер, звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Девять жизней», часто делится с подписчиками фотографиями в своем аккаунте в Instagram. Накануне актриса поделилась в Stories селфи с актрисой Лукерьей Ильяшенко.

- #безмакияжа, #безфильтров, - подписала она фотографию.

Судя по всему, актрисы вместе отправились в Париж, чтобы принять участие в показе или фотосессии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сочи состоялось открытие фестиваля «Кинотавр». Актриса из Перми Катерина Шпица выбрала для мероприятия малахитовое платье с открытыми плечами, а также золотые босоножки. Наряд актрисы произвел впечатление на подписчиков, они даже назвали Катерину Шпицу жар-птицей. Платье настолько легкое и воздушное, что кажется, как будто актриса летит, а не ходит. Снимком она поделилась в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU