2019-06-13T09:14:25+03:00
Звезды

Актриса Зоя Бербер показала, как выглядит без макияжа

Пермячка сфотографировалась вместе с актрисой Лукерьей Ильяшенко
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @zberberrФото из Instagram @zberberr
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Актриса из Перми Зоя Бербер, звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Девять жизней», часто делится с подписчиками фотографиями в своем аккаунте в Instagram. Накануне актриса поделилась в Stories селфи с актрисой Лукерьей Ильяшенко.

- #безмакияжа, #безфильтров, - подписала она фотографию.

Судя по всему, актрисы вместе отправились в Париж, чтобы принять участие в показе или фотосессии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сочи состоялось открытие фестиваля «Кинотавр». Актриса из Перми Катерина Шпица выбрала для мероприятия малахитовое платье с открытыми плечами, а также золотые босоножки. Наряд актрисы произвел впечатление на подписчиков, они даже назвали Катерину Шпицу жар-птицей. Платье настолько легкое и воздушное, что кажется, как будто актриса летит, а не ходит. Снимком она поделилась в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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