«Анти-граффити покрытие, скамейки и расписание». В Перми обновят остановочные пункты

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-13T07:00:50+03:00

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На сайте госзакупок появился новый электронный аукцион на ремонт и замену остановочных пунктов на территории города. Заказчиком работ выступает администрация Перми. Мэрия заключила два контракта на установку новых и ремонт старых остановочных путнктов. Максимальная цена первого - 5, 4 миллиона рублей, второго - 2 миллиона. Новые остановки будут отличаться специальным анти-граффити покрытием, скамейками и расписанием транспорта.

Заменят остановки Драмтеатр, ЦУМ улица Чкалова, Попова, Хохрякова, Ленина, Локомотивная и на улице Борчанинова.

Итоги аукционов подведут 24 июня и 1 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский оперный театр заказал «зеркало» за три миллиона. Для постановки театр заказал огромное зеркало размером девять на шесть метров более чем за три миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU