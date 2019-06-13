В Пермском крае уже 25 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-13T06:43:45+03:00

Всего экзамены по математике, географии и литературе сдавали 5871 человек

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Стали известны результаты первых государственных экзаменов. В конце мая школьники сдавали экзамены по литературе, географии и математике. После проверки стало известно, что 25 выпускников написали ЕГЭ на высший балл.

6 человек набрали максимальное количество баллов за ЕГЭ по литературе, 9 - по географии и 10 выпускников набрали 100 баллов по математике.

В министерстве образования Прикамья отметили, что в целом остались на уровне прошлогодних, но есть небольшой прирост в экзамене по математике.

Также в ведомстве отметили, что все 5871 человек сдавали экзамены честно. Никаких нарушений выявлено не было, из аудитории никого не удаляли.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр образования Пермского края рассказала, как будут бороться со списыванием на ЕГЭ. В каждой аудитории поставят по две видеокамеры, которые будут фиксировать все, что происходит в классе. А студенты педагогического университета будут следить за сдачей ЕГЭ в режиме он-лайн.

ИСТОЧНИК KP.RU