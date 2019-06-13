2019-06-13T06:19:31+03:00
Общество

«Всё ради детей». В Перми родители подделали документы, чтобы их дети поступили в элитную школу

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Пермского края провела проверку элитных учебных заведений Перми. В ходе проверки одной из гимназий были выявлены нарушения при приеме детей в первый класс.

Несколько родителей подделали документы, чтобы их дети учились в гимназии.

- Установлено, что двумя родителями в образовательное учреждение предоставлены заведомо подложные документы - свидетельства о регистрации по месту пребывания несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверку было возбуждено два уголовных дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что на директора пермской гимназии, которая отстранила от занятий дочь депутата гордумы из-за розовых волос, завели дело. Десятиклассницу Зину Агишеву, дочку депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой, отстранили от занятий, потому что она покрасила волосы в розовый цвет. Соответствующее распоряжение подписала директор учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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