«Всё ради детей». В Перми родители подделали документы, чтобы их дети поступили в элитную школу
Прокуратура Пермского края провела проверку элитных учебных заведений Перми. В ходе проверки одной из гимназий были выявлены нарушения при приеме детей в первый класс.
Несколько родителей подделали документы, чтобы их дети учились в гимназии.
- Установлено, что двумя родителями в образовательное учреждение предоставлены заведомо подложные документы - свидетельства о регистрации по месту пребывания несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В ходе проверку было возбуждено два уголовных дела.
Напомним, ранее мы писали о том, что на директора пермской гимназии, которая отстранила от занятий дочь депутата гордумы из-за розовых волос, завели дело. Десятиклассницу Зину Агишеву, дочку депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой, отстранили от занятий, потому что она покрасила волосы в розовый цвет. Соответствующее распоряжение подписала директор учебного заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU