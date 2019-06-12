«Ошибку прикрыли красной тряпочкой». В Перми памятную плиту с неправильно написанной фамилией заменят за счет подрядчика

12 Июнь 20:17 2019-06-12T20:17:04+03:00

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Традиционно в День города на Аллее Доблести и Славы на эспланаде открывают плиты с именами прославленных земляков. За 11 лет было заложено 60 звезд. Сегодня к ним добавились еще пять. Вот только четырьмя из них можно любоваться, а пятая стыдливо прикрыта красной тряпочкой.

Как оказалось, подрядчик, изготавливавший звезды, допустил ошибку в фамилии директора Пермского моторостроительного завода им. Свердлова Бориса Георгиевича Изгагина, назвав его ИзгаНиным. С такой ошибкой плиту и открыли на торжественной церемонии.

- Ошибка в фамилии Бориса Изгагина, выгравированной на плите, будет исправлена по гарантии в ближайшие дни за счет подрядчика, производившего работы, сообщили в пресс-службе городской администрации. - Тем не менее, конечно, по факту присутствовал недостаточный контроль за приемкой работ со стороны центра охраны памятников. Департамент культуры приносит извинения родственникам Бориса Георгиевича.

ИСТОЧНИК KP.RU