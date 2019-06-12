2019-06-12T14:54:57+03:00
Общество

В Прикамье 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2

Отдыхающим на природе советуют учитывать погодные условия
Елена КОНОВА
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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МЧС предупреждает: по данным гидрометцентра, ночью и утром 13-14 июня местами по Пермскому краю ожидаются заморозки. Температура воздуха может упасть до -2 градусов. В связи с этим жителей Прикамья просят учитывать погодные условия при отдыхе на природе. А также позаботиться о том, чтобы на своих дачах укрыть пленкой или соломой будущий урожай.

- Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий, - добавили в МЧС. - Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

Ранее мы рассказывали о том, что июнь в этом году будет прохладный, а температура воздуха ожидается на несколько градусов ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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