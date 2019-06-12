2019-06-12T12:23:32+03:00
Общество

Пермяки уже могут посмотреть на новый фонтан на эспланаде

12 июня его открыли
Елена КОНОВА
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Новый фонтан похож на тот, что у Театра-ТеатраНовый фонтан похож на тот, что у Театра-ТеатраФото: Татьяна ХЭЙВОРТ
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Днем 12 июня в Перми открыли новый фонтан на эспланаде. Многие думали, что он заработает только вечером, ведь с 23.30 часов у фонтана пройдет светомузыкальное шоу с видеопроекцией и пиротехнических эффектов. Увидеть необычное шоу можно только 12 июня. В остальные дни фонтан будет работать так же, как и фонтан в Театра-Театра.

Напомним, что сегодня в городе проходят мероприятия в честь праздника День города. В 18-00 в центре Перми состоится карнавал, шествие пройдет от ЦУМа до улицы Борчанинова. В карнавале будет пять коробок - «Пермское яркое», в которой пройдут студенты, «Наука и техника», «Время ставить рекорды», где будут идти спортсмены, «Время расти» и «Театральная», в ней примут участие артисты театров из городов Пермского края. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне коробок. Кстати, мы ведем онлайн-трансляцию с праздника. Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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