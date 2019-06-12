2019-06-12T08:44:30+03:00
Происшествия

Житель Прикамья четыре года истязал падчерицу в "воспитательных целях"

Его будут судить
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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В Александровске осудят 67-летнего местного жителя. Следствие установило, что четыре года, в период с 2016 по 2019 года, он истязал 15-летнюю падчерицу. Мужчина подвергал школьницу физическим наказаниям в "воспитательных целях".

- В его отношении возбудили уголовное дело по статье "истязание заведомо несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Сейчас обвиняемый проживает отдельно от семьи, в которой воспитывается девочка. За ним и его поведением внимательно следят полицейские.

В ближайшее время пенсионер предстанет перед судом - расследование уголовного дела завершено.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кунгуре осудили 46-летнего местного жителя. В течение двух лет он избивал жену и дочек. Также тиран грозился убить супругу. Она испугалась и обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его посадили на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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