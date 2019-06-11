Чтобы дети поступили в пермскую гимназию, их родители подделали документы

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-11T18:03:08+03:00

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В Перми продолжаются скандалы с поступлением детей в первые классы гимназий. Как выяснилось, в Кировском районе Перми двое родителей решили любым путем устроить своих детей в гимназию №8. Для этого они представили в гимназию поддельные документы - свидетельства о регистрации детей в домах, прикрепленных к этому образовательному учреждению.

- Благодаря заведомо подложным документам дети были зачислены для обучения в гимназию № 8, - сообщили в прокуратуре Кировского района. – Это нарушает права других несовершеннолетних, поскольку образовательная организация вправе зачислять в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, только при наличии свободных мест.

На основании материалов прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по признакам преступления «Использование заведомо подложного документа». По этой статье родителям грозит либо штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU