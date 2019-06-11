Пострадавшим от падения крана в Перми начали выплачивать компенсацию

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-11T11:57:44+03:00

Жителям обеспечат доступ в дома, чтобы они могли забрать все необходимое

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27 мая в Дзержинском районе Перми на жилые дома упал башенный кран. Крановщицу с различными травмами доставили в больницу. При падении кран повредил два дома и несколько машин. Без крыши над головой остались 15 человек.

Строительная группа «Развитие» готова возместить пострадавшим материальный ущерб.

- 2 семьи проживают в арендованном жилье, строительная группа «Развитие» готова возместить расходы по аренде жилья сроком на три месяца и оплате коммунальных услуг. В маневренный фонд заселены 4 человека. С одним из пострадавших жильцов достигнута договоренность с СГ «Развитие» о предоставлении мебели в комнату, предоставленную в маневренном фонде. 8 человек от предоставления жилья отказались, - сообщают в мэрии.

Жителям обеспечен доступ в них в сопровождении спасателей по графику: вторник и пятница с 18:00 до 21:00.

Владельцам пострадавших автомобилей также оказывается материальная помощь. Собственнику первого автомобиля СГ «Развитие» возместила ущерб. Второй автомобиль получил сильные повреждения, между СГ «Развитие» и собственником машины ведутся переговоры о решении ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU