«Малыш-сирота не спит по ночам, чтобы получить больше внимания». Как работают «больничные мамы»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-11T11:31:08+03:00

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В фонде «Дедморозим» рассказали о работе «больничных мам». Это женщины, которые опекают маленьких сирот или отказников в больницах.

- Я координатор Службы заботы фонда и часто бываю в стационарах, где работают наши няни, - пишет Елена Тиунова. - Сегодня я навещала няню Еву и нашу маленькую подопечную в Краевой детской больнице. Мы много говорили о том, что это годовалая девочка могла бы остаться в палате одна. Никто бы ее не взял на ручки, не сменил бы памперс в нужное время, не играл бы с ней и лошадкой — единственной игрушкой девочки. Ева рассказывала мне о том, что любит ее подопечная, как проходит их день.

«Больничная мама» тоже переживает, если малыш плачет во время укола или не спит ночью. Зато если у ребенка все хорошо, то и «мама» радуется. Дети понимают, что скоро им придется вернуться в учреждение, и там уже не будет столько внимания.

- За время, когда ребенок-отказник или ребенок-сирота находится в больнице, он старается «выжать» из няни всё внимание, - пишет Елена Тиунова. - И не спит по ночам, «вставив в глаза спички». В учреждении много таких детей, а персонала - мало.

Помочь малышам просто. Например, с 10 до 18 в штаб фонда можно принести средства гигиены: подгузники, присыпки, влажные салфетки. Он находится по адресу Горького, 60.

ИСТОЧНИК KP.RU