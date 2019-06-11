«Кабина всмятку». В Прикамье при столкновении КамАЗов пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-11T10:38:22+03:00

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Страшное ДТП в Соликамске чудом не закончилось трагедией. На улице Пермской столкнулись два большегруза. В результате аварии пострадал водитель одного из КамАЗов.

Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, сообщение о ДТП поступило 10 июня в 17:00. На улице Пермской 44-летний водитель большегруза превысил скорость и въехал в стоящий на обочине КамАЗ.

Машина виновника аварии превратилась в груду металлолома. Кабина разбита всмятку, но водителю повезло - он остался жив. 44-летнему мужчине оказана разовая медицинская помощь.

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье столкнулись две легковушки. В понедельник, 10 июня, в Березниках в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Как сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, водитель автомобиля «ОКА», двигаясь по улице 30 лет Победы, на перекрестке с Пятилетки проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU