В Перми от укусов клещей пострадали почти 9000 человек

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-11T09:34:02+03:00

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Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 8769 человек, в том числе 1704 детей. За предыдущую неделю в Пермском крае от укуса клещей пострадали 2855 человек, и 528 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Сорудники Роспотребнадзора отмечают рост клещевой активности.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU