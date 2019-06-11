Житель Прикамья сменил фамилию, чтобы его не нашли приставы

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-11T09:10:16+03:00

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Житель Осинского района открыл свой бизнес, но решил не платить налоги. Для этого мужчина придумал коварный план - индивидуальный предприниматель сменил имя и фамилию. Таким образом, мужчина хотел избежать уплаты долга в размере 300 тысяч рублей.

После смены паспорта предприниматель пришел в управление судебных приставов, чтобы взять справку об отсутствии задолженности. Тут его схема и дала трещину.

- Благодаря действующему соглашению и электронному документообороту между ФССП и УФМС информация об изменении ФИО и получении нового паспорта поступила судебному приставу в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что автомобилисты Прикамья задолжали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД. 70 % жителей края уклоняются от оплаты штрафов

ИСТОЧНИК KP.RU