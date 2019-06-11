"Искупали в ванне с кипятком". В Прикамье постоялец дома престарелых умер от ожогов

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-11T08:49:42+03:00

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Трагедия произошла в мае 2019 года в Березниках. Одного из постояльцев дома престарелых сотрудники опустили в ванну с кипятком. Мужчина в силу возраста и болезни не смог выбраться и получил сильнейшие ожоги. Позже от полученных травм мужчина скончался.

- По факту происшествия возбудили уголовное дело. Проводится проверка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в СУ СКР в городе Березники.

Напомним, ранее мы писали о том, что силовики штурмом брали частный приют, в котором издевались над престарелыми людьми. Приют закрыли год назад после того, как обнаружили умершую женщину, но интернат сменил вывеску и продолжил работать. На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики. Двенадцать престарелых людей, нуждающихся в постоянном уходе и медицинской помощи, были брошены на произвол судьбы. Немытые, неухоженные, они молили о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU