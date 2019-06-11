В Перми к открытию пляжного сезона готовы только три пляжа

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-11T08:53:33+03:00

Еще два не прошли проверку

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В понедельник, 10 июня, сотрудники МЧС и представители администрации районов города Перми проверили городские пляжи на готовность к пляжному сезону. Уже 15 июня официально можно будет купаться, но не на всех пляжах. Проверка показала, что только три из 5 заявленных соответствуют всем требованиям.

15 июня откроются 3 пляжа: КамГЭС, Городской пляж за мостом и пляж в Новых Лядах.

Так, члены комиссии «забраковали» пляж в Кировском районе и рядом с Мотовилихинском прудом.

- В Кировском районе по ул. Кировоградская пляж затоплен, как только река вернется в русло, будет проведено водолазное обследование дна, а также выполнен весь комплекс мероприятий. На Мотовилихинском пруду вода спущена, имеются вопросы к грунту, много илистых мест, неясно, где выставлять боновые ограждения, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Несмотря на то, что Мотовилихинский пруд закрыт для купания, с 15 июня там будут дежурить спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU