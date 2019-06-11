2019-06-11T07:08:28+03:00
Общество

В Перми основатель «финансовой пирамиды» получил 5 лет тюрьмы за хищение 31 миллиона

На его обман попались 270 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми суд Ленинского района признал виновным директора финансовой организации «РостФинанс». По версии следствия, он обманул 270 человек на 31 миллион рублей. Мужчина обещал пермякам, что поможет погасить кредиты.

- Поступающие на счета ООО «РостФинанс» денежные средства обвиняемый обращал в свою пользу, тратил их на свои личные нужды и цели, - сообщили в краевой прокуратуре. - Для придания видимости законной финансовой деятельности он осуществлял выплаты платежей по кредитам граждан вплоть до середины 2015 года, которые получал от новых клиентов средств, однако после прекратил.

Оказалось, что на уловку злоумышленника попались 270 человек, а общий ущерб составил 31 миллион рублей. Суд признал директора «РостФинанс» виновным и приговорил его к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Также мошенник заплатил компенсацию потерпевшим за моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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