«На ногах была кровь». В Перми легковушка сбила подростков на мопеде

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-11T06:15:28+03:00

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В понедельник, 10 июня, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали два школьника.

По словам очевидцев, ребят на мопеде не пропустил водитель иномарки. После столкновения с одной легковушкой школьников отбросило на другую. Свидетели аварии сообщают, что одного мальчика увезли на скорой, а другой отделался ушибами.

- Одного вроде увезли на скорой. У них у обоих ушибы на руках и на ногах кровь была . А другого мальчика руку перевязали и отпустили с мопедом домой, - написали очевидцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье столкнулись две легковушки. В понедельник, 10 июня, в Березниках в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Как сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, водитель автомобиля «ОКА», двигаясь по улице 30 лет Победы, на перекрестке с Пятилетки проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU