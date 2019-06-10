2019-06-10T16:38:28+03:00
Происшествия

В Перми 11-летняя девочка попала в реанимацию с ожогами от вспышки средства для розжига

Это случилось 8 июня
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

11-летняя жительница деревни в Пермском районе попала в реанимацию с сильными ожогами. 8 июня ее родители готовили шашлыки в мангале при помощи средства для розжига. Произошла вспышка, и ребенок получил ожоги.

- Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - По данному факту проводится проверка. Напоминаем, что неосторожное обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. 57 % от всего их количества происходит именно по этой причине.

Сотрудники МЧС призывают взрослых не пускать детей близко к мангалу, а также осторожно обращаться с огнем: тушить окурки, гасить спички и костер.

Ранее мы рассказывали о том, что 11 ноября в Перми загорелся частный дом, расположенный недалеко от автотрассы, ведущей из города в микрорайон Камская долина. При пожаре погибла 11-летняя фигуристка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье пенсионерка убила родственницу поленом
Пермяк в течение 6 лет насиловал дочь сожительницы
Погода в Перми 12 июня 2019 года: в День города пермяков ожидает штормовой ветер
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
Накануне Дня города в Перми появятся ночные трамваи и автобусы
«Торговый дом ПЗСП» запускает акцию на газобетонные блоки
В Перми мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью
«Бабушку зажало». В Прикамье столкнулись две легковушки
За неделю три лося погибли под колесами машин в Пермском крае
В Перми дисквалифицировали директора УК «Этажи»
Депутат Илья Кузьмин, обвиняемый в покушении на самого себя, обжаловал арест
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
В Прикамье ребенка отстранили от занятий за отказ делать манту
Пермский край привлек свыше 250 млрд рублей на Петербургском экономическом форуме