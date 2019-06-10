В Перми 11-летняя девочка попала в реанимацию с ожогами от вспышки средства для розжига

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-10T16:38:28+03:00

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11-летняя жительница деревни в Пермском районе попала в реанимацию с сильными ожогами. 8 июня ее родители готовили шашлыки в мангале при помощи средства для розжига. Произошла вспышка, и ребенок получил ожоги.

- Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - По данному факту проводится проверка. Напоминаем, что неосторожное обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. 57 % от всего их количества происходит именно по этой причине.

Сотрудники МЧС призывают взрослых не пускать детей близко к мангалу, а также осторожно обращаться с огнем: тушить окурки, гасить спички и костер.

Ранее мы рассказывали о том, что 11 ноября в Перми загорелся частный дом, расположенный недалеко от автотрассы, ведущей из города в микрорайон Камская долина. При пожаре погибла 11-летняя фигуристка.

ИСТОЧНИК KP.RU