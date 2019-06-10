2019-06-10T15:34:52+03:00
Происшествия

В Прикамье пенсионерка убила родственницу поленом

Уголовное дело в отношении женщины передано в суд
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кунгурском районе осудят местную жительницу за убийство родственницы.

По версии следствия, в марте 2019 года к 67-летней женщине пришла 72-летняя родственница. Женщины стали выпивать. В течение вечера между ними возникла ссора, в ходе которой хозяйка квартиры схватила полено и ударила им гостью по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья истязал мать и грозился зарубить ее топором. Сын проживал с матерью в одной квартире. Как-то вечером во время совместного распития алкоголя между родственниками произошла ссора. Мужчина схватил топор и замахнулся на мать. Сын бил женщину обухом топора по телу и угрожал ей убийством. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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