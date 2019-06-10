Пермяк в течение 6 лет насиловал дочь сожительницы

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-10T15:23:51+03:00

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В Перми осудят местного жителя за изнасилование и иные действия сексуального характера. Следствие установило, что с 2012 по 2018 год мужчина систематически насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. Мужчина дожидался, когда мать девочки уйдет на работу и только тогда совершал преступления.

После того, как женщина рассталась с сожителем, девочка осмелилась все рассказать матери. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы.

Узнав, что его разыскивает полиция, обвиняемый попытался скрыться, однако был задержан и помещен под стражу, - сообщили в СУ СКР по Пермском у краю. - В ходе следствия, пользуясь тем, что он состоит на учете у врача-психиатра, злоумышленник попытался симулировать психические расстройства. По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый в полной мере осознавал общественную опасность своих деяний и мог руководить ими, а методы, выбранные в качестве защиты, являются не чем иным, как симуляцией психического расстройства.

Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU