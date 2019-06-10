2019-06-10T15:17:14+03:00
Общество

Погода в Перми 12 июня 2019 года: в День города пермяков ожидает штормовой ветер

Днем будет комфортная погода, а вечером похолодает
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Перми 12 июня 2019 года будет комфортной для гуляний. Температура +22..23 градуса будет достаточно теплой для того, чтобы насладиться праздником и погулять по городу. Праздничное настроение может омрачить только штормовой ветер. По сообщению синоптиков, в этот день он может достигнуть 20 м/с.

Если вы планируете гулять допоздна и посмотреть на вечерний концерт, то прихватите кофту. К вечеру в Перми похолодает до +15.

Напомним, ранее мы писали о том, какой погоды стоит ждать пермякам и жителям края на предстоящей неделе. Прогноз погоды с 10 по 16 июня в Перми держит в напряжении: в начале недели жара, а в конце - холод. Перепады температуры связаны с вторжением холодного воздуха, которое начнется в середине недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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