2019-06-10T15:13:49+03:00
Общество

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов
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--Фото: Юлия Лоза
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Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России.

Реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.

«В прошлом году ВТБ запустил эквайринговое обслуживание для владельцев карт UnionPay в кассах РЖД. С момента запуска услуги мы наблюдаем повышенный спрос клиентов по безналичной оплате билетов, количество платежей увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Азии в Россию ежедневно растет. В связи с этим наша задача – обеспечить их удобным и привычным для себя сервисом оплаты в нашей стране. Уверен, что новая технология также будет пользоваться популярностью», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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