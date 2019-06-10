2019-06-10T15:17:56+03:00
Общество

Накануне Дня города в Перми появятся ночные трамваи и автобусы

На них можно будет уехать из сквера Татищева 12 июня 2019 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Накануне Дня города, 11 июня 2019 года, у памятника Василию Татищеву в Разгуляе пройдет ночной праздник – Встреча дня рождения города. С 23.00 в сквере будут работать интерактивные площадки, гулять актеры в исторических костюмах, желающих будут угощать калачами. Завершится мероприятие в полночь шоу барабанщиков и пиротехническим шоу.

С 23.00 11 июня до 00.30 12 июня на время проведения встречи Дня города будет закрыто движение транспорта по улицам:

- Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко,

- Суксунской от улицы Ленина до улицы 2-я Разгуляйская.

Но, чтобы пермяки могли добраться до дома ночью 12 июня 2019 года, от остановки «Разгуляй» можно будет уехать на трамваях и автобусах.

– Трамвай №4 «Станция «Пермь-II» – микрорайон Висим» в направлении Перми-II отправится в 00.10, в направлении Висима – в 00.15;

– Трамвай №6 «Разгуляй - ОАО «Велта» в направлении ОАО «Велта» отправится в 00.15;

– Трамвай №7 «Станция «Пермь-II» - ОАО «Вагоноремонтный завод» в направлении ВРЗ отправится в 00.10, в направлении станции «Пермь-II» - в 00.10;

– Трамвай №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим» в направлении АО «Инкар» отправится в 00.10 и 00.20;

– Трамвай №11 «Станция Осенцы – микрорайон Висим» в направлении Балатово отправится в 00.10 и 0020;

– Автобус №60 «ДДК им. Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь» в Закамск отправится в 00.45;

– Автобус №36 «Улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» до Вышки-2 отправится в 00.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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