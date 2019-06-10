«Торговый дом ПЗСП» запускает акцию на газобетонные блоки

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-10T14:32:45+03:00

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Специальную акцию для тех, кто планирует строительство дома, запускает ООО «Торговый дом ПЗСП». Компания доставит строительные материалы, произведенные на собственных мощностях предприятия, прямо на стройку.

В рамках акции до 30 июня компания организует бесплатную доставку блоков от 30 куб. м. в черте города. ООО «Торговый дом ПЗСП» компенсирует сумму доставки до 7000 рублей, а если доставка стоит больше, то покупатель просто доплачивает разницу. Кроме того, при заказе продукции через сайт покупатели получат скидку в 3%. Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж ПЗСП или онлайн на сайте https://td-pzsp.ru/.

Напомним, автоклавные газобетонные блоки – это одна из визитных карточек ПЗСП. Они изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU