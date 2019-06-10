«Торговый дом ПЗСП» запускает акцию на газобетонные блоки
Специальную акцию для тех, кто планирует строительство дома, запускает ООО «Торговый дом ПЗСП». Компания доставит строительные материалы, произведенные на собственных мощностях предприятия, прямо на стройку.
В рамках акции до 30 июня компания организует бесплатную доставку блоков от 30 куб. м. в черте города. ООО «Торговый дом ПЗСП» компенсирует сумму доставки до 7000 рублей, а если доставка стоит больше, то покупатель просто доплачивает разницу. Кроме того, при заказе продукции через сайт покупатели получат скидку в 3%. Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж ПЗСП или онлайн на сайте https://td-pzsp.ru/.
Напомним, автоклавные газобетонные блоки – это одна из визитных карточек ПЗСП. Они изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.
Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU