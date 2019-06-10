В Перми мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-10T14:41:30+03:00

Отец совершил преступление, пока жена была на работе

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Жителя Перми осудят за совращение несовершеннолетней дочери. В марте 2019 года житель Свердловского района Перми дождался, когда его жена уйдет на работу, и надругался над собственной несовершеннолетней дочкой. Мужчина был пьян.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно отправлено в суд для рассмотрения по существу.

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого на период расследования уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми учитель вызвал мальчика в кабинет и совершил развратные действия. В Перми в декабре 2017 года учитель вызвал ученика младших классов к себе в кабинет якобы для исправления оценок. Оставшись с ребенком наедине, он совершил в отношении школьника развратные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU