В Перми мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью
Жителя Перми осудят за совращение несовершеннолетней дочери. В марте 2019 года житель Свердловского района Перми дождался, когда его жена уйдет на работу, и надругался над собственной несовершеннолетней дочкой. Мужчина был пьян.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно отправлено в суд для рассмотрения по существу.
- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого на период расследования уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми учитель вызвал мальчика в кабинет и совершил развратные действия. В Перми в декабре 2017 года учитель вызвал ученика младших классов к себе в кабинет якобы для исправления оценок. Оставшись с ребенком наедине, он совершил в отношении школьника развратные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU