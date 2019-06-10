«Бабушку зажало». В Прикамье столкнулись две легковушки
В понедельник, 10 июня, в Березниках в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Как сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, водитель автомобиля «ОКА», двигаясь по улице 30 лет Победы, на перекрестке с Пятилетки проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.
В Прикамье столкнулись две легковушки Видео: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу.
В аварии пострадали пассажир и водитель «ОКИ». По сообщению очевидцев, после удара легковушка превратилась в груду металлолома, а людей зажало в машине.
- В «ОКЕ» было двое пострадавших: бабушку зажало, дедушку пытались люди вытащить.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми два человека пострадали в ДТП со скутером. В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир скутера. В воскресенье, 9 июня, по улице Докучаева в Дзержинском районе Перми в сторону улицы Центральный проезд двигалась иномарка. Автомобиль при повороте налево не уступил дорогу скутеру.
ИСТОЧНИК KP.RU