2019-06-10T14:21:02+03:00
Происшествия

«Бабушку зажало». В Прикамье столкнулись две легковушки

Также пострадал водитель «Оки»[видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик "ЧП Березники"Фото: паблик "ЧП Березники"
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В понедельник, 10 июня, в Березниках в результате столкновения легковушек пострадали два человека. Как сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу, водитель автомобиля «ОКА», двигаясь по улице 30 лет Победы, на перекрестке с Пятилетки проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

В Прикамье столкнулись две легковушки Видео: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу.

В аварии пострадали пассажир и водитель «ОКИ». По сообщению очевидцев, после удара легковушка превратилась в груду металлолома, а людей зажало в машине.

- В «ОКЕ» было двое пострадавших: бабушку зажало, дедушку пытались люди вытащить.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми два человека пострадали в ДТП со скутером. В Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир скутера. В воскресенье, 9 июня, по улице Докучаева в Дзержинском районе Перми в сторону улицы Центральный проезд двигалась иномарка. Автомобиль при повороте налево не уступил дорогу скутеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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