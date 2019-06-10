За неделю три лося погибли под колесами машин в Пермском крае

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-10T14:03:28+03:00

Всего с начала года произошло 28 подобных ДТП с Пермском крае. Фото: архив "КП"

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За минувшую неделю с 3 по 9 июля в Пермском крае произошло три ДТП с участием диких животных. В авариях погибли три лося: 6 июня в Очерском и Краснокамском районах автолюбители сбили двух годовалых лосей. В обоих случаях водители скрылись с места происшествия, установить их пока не удалось.

- 9 июня в Кировском районе Перми на ул. Якутской водитель легкового автомобиля сбил лося возрастом два года, - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. – Всего с начала 2019 года в Пермском крае было зарегистрировано 28 подобных аварий с участием диких животных.

Ранее мы писали о том, что в микрорайоне Усольский в Березниках спасли лосенка, который провалился в строительный котлован. Животное не смогло выбраться самостоятельно, рабочим пришлось вызывать спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU