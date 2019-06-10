В Прикамье ребенка отстранили от занятий за отказ делать манту

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-10T13:26:21+03:00

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В школе Большесосновского районе ученика отстранили от занятий из-за отказа сдавать анализ на туберкулез. Родители школьника обратились в суд, так как его ребенку запретили появляться в школе до предоставления справки от фтизиатра об отсутствии туберкулеза. Они просят отменить приказ директора.

- Заявитель просит отменить данный приказ на том основании, что учитывая принцип добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии доказанного контакта с туберкулезным больным, отсутствия признаков заболевания туберкулеза у своих детей она вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не влечет ограничение прав ребенка на посещение образовательной организации, - сообщают в пресс-службе Большесосновского суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за отказа ставить Манту девятиклассницу не пустили на ОГЭ по русскому вместе с классом. Девочку завели в школу через черный ход и заставили писать работу под камеру в полном одиночестве – без учителя и одноклассников

ИСТОЧНИК KP.RU