Пермский край привлек свыше 250 млрд рублей на Петербургском экономическом форуме

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-10T12:25:00+03:00

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В эти выходные завершился Петербургский международный экономический форум – 2019 (ПМЭФ-2019). За два дня работы на нем – 6 и 7 июня – делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым подписала более десяти соглашений, направленных на экономическое развитие региона. Общая финансовая емкость контрактов превысила 250 млрд рублей, а на новые рабочие места, которые появятся благодаря подписанным контрактам, смогут рассчитывать свыше 2,2 тыс. человек. «Надо сказать, что мы продвинулись даже по сравнению с инвестиционным форумом в Сочи. Хотя не очень много времени прошло, всего три-четыре месяца, – прибавили. И дальше будем такой темп держать», – отметил глава Прикамья.

В первый день ПМЭФ-2019 были подписаны четыре специнвестконтракта (СПИК): два – с ПАО «Уралкалий» и по одному – с ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК) и ПАО «Метафракс». В рамках соглашений с «Уралкалием» на территории Пермского края планируется увеличение производства калийных удобрений (Соликамск-2 и Половодовский калийный комбинат). Общая сумма инвестиций составит более 155 млрд рублей, а новые рабочие места смогут получить порядка 1900 человек. В рамках СПИКа с ЗАО «ВКК» будет создано промышленное производство «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год» общим объемом инвестиций 87 млрд рублей. В рамках 9-летнего контракта с ПАО «Метафракс» в Губахе будут построены промышленные установки по производству формалина и параформальдегида. Объем инвестиций превысит 5,2 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет Прикамья на время действия контракта составят порядка 100 млн рублей.

На полях форума также были заключены соглашения с такими крупными компаниями, как «Газпром нефть» и «Сибур-Химпром». В рамках договоренностей с первой компанией Пермский край будет производить оборудование для освоения арктического шельфа. Вместе с ЗАО «Сибур-Химпром» планируется производство, в том числе и на экспорт, производство специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год по собственной технологии, в том числе и на экспорт. Подписание документа позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, почти 4 млрд рублей.

Кроме того, в первый день было заключено соглашение с АО «Карьер», в рамках которого в Чусовском городском округе до 2024 года планируется построить цементный завод. Проектная мощность нового производства, согласно планам инвестора, составит 300 тыс. тонн цемента в год. Запуск завода позволит создать 300 новых рабочих мест.

Одним из наиболее значимых событий второго дня ПМЭФ-2019 стало продвижение Прикамья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 22 позиции вверх по сравнению с прошлым годом: в 2019 году Пермский край расположился на 25-м месте, тогда как в 2018-м был на 47-м. Продвижение в Нацрейтинге Пермского края наряду с несколькими другими регионами отметил во время пленарного заседания и Президент России Владимир Путин: «Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области». Пользуясь случаем, президент попросил глав регионов и полпредов в федеральных округах «активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты».

Ряд соглашений, заключенных во время ПМЭФ-2019, затрагивают не только экономику и промышленность в регионе, но и сферы образования и науки. В частности, соглашение, подписанное между Правительством Прикамья и компанией «Яндекс», в котором особое внимание уделено перспективам использования образовательных продуктов компании в школах Пермского края. «Яндекс» уже реализует в Перми такие проекты, как «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Лицей». Кроме того, для развития научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное природопользование» в Прикамье будут привлечены средства компаний «Уралхим» и «Уралкалий». «Они – основные потребители технологий НОЦа, поэтому на них будем ориентироваться. Но не только на них. У нас на территории края теперь присутствуют компании «Еврохим» и «Акрон», «Метафракс» мощно развивается. СИБУР рассматривает активно наш регион как площадку для внедрения высокоинтеллектуальных продуктов и отработки того, что у них есть. У нас собирается мощная группа компаний, взаимодействие с которыми надо транслировать в науку и образование», – отметил губернатор Максим Решетников.

В рамках форума обсуждались и действующие проекты региона. Например, «Промобот» подписал соглашение с корпорацией «МСП», РЭЦ и ВЭБ.РФ. С РЭЦ также было подписано соглашение о продвижении товаров, работ и услуг Пермского края на мировой рынок посредством электронных торговых площадок. Кроме того, по итогам форума в Перми на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» будет построен многофункциональный лечебный корпус с возможностью оказания первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи для работников РЖД, проживающих на территории Пермского края.

Более подробную информацию о контрактах, подписанных Пермским краем в ходе ПМЭФ-2019, можно найти здесь.

Напомним, Петербургский международный экономический форум – ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ-2019 стал рекордным по нескольким показателям. Как рассказал ранее советник Президента РФ, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков, на форуме в 2019 году собралось более 19 тыс. человек из 145 стран мира, в нем приняли участие шесть глав государств, а также Генеральный секретарь ООН. Кроме того, по словам Антона Кобякова, участники международного форума подписали соглашения на сумму 3 трлн 100 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU