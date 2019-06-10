"Многие думали, что он не жилец". Волонтеры показали, как выглядит пес, которого умирающим нашли в лесу

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-10T11:41:05+03:00

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Пермские волонтеры поделились радостью - пес Яшка, которого в прошлом году нашли полуживого в лесу под Березниками, идет на поправку. Помимо переломов лап у пса был порван мениск.

Лайку Яшку нашли обезвоженным и сильно истощенным в холодном лесу. Кто-то просто бросил его умирать. Волонтеры выходили пса и теперь ищут ему новый дом.

- Пес еле ходил на двух лапах, а сейчас скачет и радуется. Ждет, когда его заберут в новую семью, - отмечают зоозащитники. - Яшка очень добрый и любит людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился щенок, которого нашли под плитами в морозы. Малыша нашли весной под плитами одного из предприятий на территории Перми. Щенок был абсолютно лысый и замерзал от холода. Волонтеры вылечили найденыша от всех болячек и дали кличку Фома Семеныч. Через несколько месяц щенок подрос, оброс шерстью и стал жизнерадостным, веселым псом. Малыш стал очень активным, бегает и скачет по вольеру, играет с другими щенками.

ИСТОЧНИК KP.RU