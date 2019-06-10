2019-06-10T10:41:04+03:00
Общество

Автомобилисты Прикамья задолжали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД

70 % жителей края уклоняются от оплаты штрафов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судебные приставы Пермского края опубликовали статистику задолженности штрафов за нарушение ПДД. В 2019 году прикамские автомобилисты задолжали государству 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД. Это почти в 2 раза больше, чем в январе - апреле прошлого года.

Согласно данным судебных приставов, 70% жителей Прикамья уклоняются от оплаты штрафов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми судебные приставы обвинили коллегу в присвоении денег. В Перми возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава по Ленинскому и Индустриальному районам краевого центра.В январе 2017 года судебный пристав приняла от должника 29 тысяч рублей, а на депозитный счет отдела перевела только 24 тысячи. Разницу в пять тысяч рублей она присвоила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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