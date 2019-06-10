2019-06-10T10:27:42+03:00
Происшествия

Житель Прикамья истязал мать и грозился зарубить ее топором

Женщина написала заявление в полицию
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае 47-летний мужчина угрожал убить родную мать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сын проживал с матерью в одной квартире. Как-то вечером во время совместного распития алкоголя между родственниками произошла ссора. Мужчина схватил топор и замахнулся на мать. Сын бил женщину обухом топора по телу и угрожал ей убийством. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции.

По факту причинения телесных повреждений продолжается проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина ударила ножом сожителя, а он защищал ее перед полицейскими. «Скорую помощь» вызвала 46-летняя жительница Кизела своему сожителю. Врачам они сообщили, что 38-летний мужчина упал на скобы. Врачи заподозрили неладное и сообщили в полицию. Сотрудники полиции выехали на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми два человека пострадали в ДТП со скутером
"Многие думали, что он не жилец". Волонтеры показали, как выглядит пес, которого умирающим нашли в лесу
В Перми за выходные полицейские поймали 155 пьяных водителей
Автомобилисты Прикамья задолжали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД
В Пермском крае нашли пропавшую 21-летнюю девушку
В Прикамье пропала 19-летняя девушка
В Прикамье женщина ударила ножом сожителя, а он защищал ее перед полицейскими
Коллективный договор пермского «УРАЛХИМа» признали выполненным
Житель Прикамья избил камнем прохожего
"Спасибо вам". Музыканты группы "Queen" пришли в восторг от ролика пермского балалаечника
В ДТП на трассе в Прикамье пострадал 4-летний ребенок
Милота дня: лемуры позируют для фото и радуются началу лета
На перекрестке Сибирской и Революции поставили новые камеры видеонаблюдения
"Уснул за рулем". В Перми машина такси влетела в столб
Чиновники из Верещагино хотят ездить на машине за два миллиона
«Купите датчик, а то оштрафуем». В Перми по квартирам стали ходить фальшивые пожарные
В Перми начали строить новый приют для кошек и собак
Пострадали двое детей. В Перми грузовик наехал на иномарку
"Не справился с управлением". В Прикамье водитель на квадроцикле врезался в столб