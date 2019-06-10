Житель Прикамья истязал мать и грозился зарубить ее топором

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-10T10:27:42+03:00

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В Пермском крае 47-летний мужчина угрожал убить родную мать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сын проживал с матерью в одной квартире. Как-то вечером во время совместного распития алкоголя между родственниками произошла ссора. Мужчина схватил топор и замахнулся на мать. Сын бил женщину обухом топора по телу и угрожал ей убийством. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции.

По факту причинения телесных повреждений продолжается проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина ударила ножом сожителя, а он защищал ее перед полицейскими. «Скорую помощь» вызвала 46-летняя жительница Кизела своему сожителю. Врачам они сообщили, что 38-летний мужчина упал на скобы. Врачи заподозрили неладное и сообщили в полицию. Сотрудники полиции выехали на место.

ИСТОЧНИК KP.RU