В Прикамье женщина ударила ножом сожителя, а он защищал ее перед полицейскими
В Кизеле осудили местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю.
«Скорую помощь» вызвала 46-летняя жительница Кизела своему сожителю. Врачам они сообщили, что 38-летний мужчина упал на скобы. Врачи заподозрили неладное и сообщили в полицию. Сотрудники полиции выехали на место.
- Прибывшим работникам медицины и сотрудникам полиции сожители пояснили, что мужчина сам упал на скобу, когда залазил на чердак. Потерпевший от госпитализации отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Однако стражи порядка установили истинные обстоятельства преступления, обнаружили нож, который сожители спрятали, задержали злоумышленницу, а также уговорили пострадавшего обратиться за помощью в медицинское учреждение. Впоследствии причиненную мужчине травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил виновную к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU