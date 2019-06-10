В Прикамье женщина ударила ножом сожителя, а он защищал ее перед полицейскими

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-10T09:21:12+03:00

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В Кизеле осудили местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

«Скорую помощь» вызвала 46-летняя жительница Кизела своему сожителю. Врачам они сообщили, что 38-летний мужчина упал на скобы. Врачи заподозрили неладное и сообщили в полицию. Сотрудники полиции выехали на место.

- Прибывшим работникам медицины и сотрудникам полиции сожители пояснили, что мужчина сам упал на скобу, когда залазил на чердак. Потерпевший от госпитализации отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Однако стражи порядка установили истинные обстоятельства преступления, обнаружили нож, который сожители спрятали, задержали злоумышленницу, а также уговорили пострадавшего обратиться за помощью в медицинское учреждение. Впоследствии причиненную мужчине травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU