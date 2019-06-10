Коллективный договор пермского «УРАЛХИМа» признали выполненным

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-10T08:19:38+03:00

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На конференции трудового коллектива филиала «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» 6 июня 39 делегатов от подразделений предприятия единогласно высказались за то, что все пункты коллективного договора между работодателем и работниками выполнены в полном объёме.

Ежегодное подведение итогов по исполнению обязательств, зафиксированных в коллективном договоре – это уникальная практика для химических предприятий. Сначала отчёты работодателя и профсоюза обсуждаются в подразделениях, а затем утверждаются на конференции трудового коллектива. Этот положительный опыт уже перенимают другие предприятия отрасли.

Вместе с полномочными представителями трудового коллектива в конференции приняли участие директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов, председатель первичной профсоюзной организации «ПМУ» Галина Балдуева и председатель краевой организации Росхимпрофсоюза Алексей Клейн.

Алексей Аверьянов подчеркнул, что работодатель не только добросовестно исполняет взятые социальные обязательства, но и во многом перевыполняет их. Общий объём финансирования льгот и гарантий работникам «ПМУ» в 2018 году составил 183,6 млн руб. При стабильной численности около 800 человек социальные расходы завода на одного сотрудника выросли на 3,6% к 2017 году и составили 228,9 тыс. руб. Направления поддержки остались прежними: добровольное медицинское страхование, охрана труда и оздоровление работников, дополнительные оплачиваемые отпуска, доплаты на питание, различные виды материальной помощи, корпоративные мероприятия, заводской общественный транспорт, корпоративные ипотечная и пенсионная программы и многое другое.

Филиал «ПМУ» в 2018 году перевыполнил обязательства по уровню оплаты труда, зафиксированные в коллективном договоре. Согласно гарантиям, минимальный оклад должен составлять не менее 1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения в Пермском крае – это 12 965 руб. Фактически в филиале «ПМУ» размер окладов начинается от 21 140 руб. Средняя заработная плата на предприятии тоже ощутимо превышает норматив из колдоговора: должна быть на уровне четырёх прожиточных минимумов – это 43 216 руб., при этом в 2018 году уже превысила 75 тыс. руб.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Из года в год зарплаты в химической отрасли Пермского края растут, подтверждая, что заводы активно развиваются и имеют хорошие перспективы. При этом уже более пяти лет уровень оплаты труда сотрудников «ПМУ» на треть опережает средний показатель в отрасли. Таким образом, мы позиционируем себя как очень хороший работодатель, который ценит своих сотрудников и повышает престиж работы на химическом предприятии.

Алексей Аверьянов отметил ключевую роль профсоюза в обеспечении благоприятной атмосферы в трудовом коллективе, а также большую помощь в вопросах контроля соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда. «Все предложения, поступающие от профсоюза, мы рассматриваем в приоритетном порядке», – подчеркнул директор.

Председатель первичной профсоюзной организации «ПМУ» Галина Балдуева в своём выступлении отметила конструктивную позицию работодателя в диалоге с профсоюзом по всем возникающим вопросам. «Взаимоотношения сторон социального партнёрства на «ПМУ» можно назвать уникальными: в трудовых коллективах проходят регулярные встречи, где работники имеют возможность напрямую пообщаться с руководством», – рассказала она.

Алексей Клейн, председатель краевой организации Росхимпрофсоюза:

- Высокий уровень трудовых отношений в филиале «ПМУ» много лет подтверждается победами в различных отраслевых конкурсах крайкома Росхимпрофсоюза. Возможность с удовольствием идти на работу, которую работодатель обеспечивает своим сотрудникам – это и есть секрет успеха. Я хочу поблагодарить стороны социального партнёрства предприятия за выполнение коллективного договора, который имеет такое хорошее наполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU