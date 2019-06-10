2019-06-10T08:13:44+03:00
Происшествия

Житель Прикамья избил камнем прохожего

Злоумышленник ранее уже был судим
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае задержали местного жителя. Мужчина напал не прохожего и избил несчастного камнем.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент произошел в Чайковском. Ранее судимый житель деревни Харнаны напал на прохожего и избил его камнем. Потерпевший с множественными травмами головы и лица госпитализирован в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми квартирант распродал все вещи из съемной квартиры. Сдавая квартиру посторонним людям, надо быть очень внимательными. В этом убедился владелец квартиры в Дзержинском районе. Он сдал свое жилье в аренду незнакомому мужчине. А когда впоследствии пришел проверить квартиру, не обнаружил на месте всей бытовой техники. Как оказалось, квартирант, нуждаясь в деньгах, распродал имущество хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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